In der Fußgängerzone: Mann schlägt Kontrahenten mit Bratpfanne nieder

Die allermeisten Menschen benutzen Bratpfannen, um sich damit ihr Essen zuzubereiten. In Lüneburg hat ein 45-Jähriger einen ganz anderen Einsatzzweck entdeckt – und einen anderen Mann mit einer Pfanne niedergeschlagen.

Der Vorfall spielte sich am Samstagmittag in der Lüneburger Fußgängerzone ab. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Offenbar waren der 45-Jährige und ein gleichaltriger Mann in einen Streit geraten.

Lüneburg: Mann (45) schlägt im Streit mit Bratpfanne zu

In dessen Verlauf schlug der 45-Jährige seinem Kontrahenten zwei Mal mit einer Bratpfanne ins Gesicht. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Hand.

Was zu dem Streit und dem Einsatz der Bratpfanne geführt hat, teilte die Polizei nicht mit. (dpa/fbo)