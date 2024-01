Deswegen gingen gestern Abend im Westen Hamburgs die Lichter aus

Ein Feuer hat am späten Samstagabend für einen größeren Stromausfall gesorgt. Auch das Kinderkrankenhaus Altona war betroffen.

Um kurz vor Mitternacht wurde der Brand in einer Netzstation in Bahrenfeld bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen an der Straße Bei der Flottbeker Mühle hatten die Retter schnell unter Kontrolle, Verletzte waren keine zu verzeichnen.

So viele Haushalte und Gewerbekunden waren betroffen

Aber: Durch das Feuer fiel der Strom in insgesamt 288 Haushalten und in 75 Gewerbebetrieben in den Stadtteilen Bahrenfeld, Osdorf und Groß Flottbek aus, auch das Kinderkrankenhaus Altona und Ampeln waren betroffen. Eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg zur MOPO: „Die Störung konnte um 0.35 Uhr behoben werden.“

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Hamburger Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (dg)