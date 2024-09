Urlauber hinterlässt mit Wohnwagen Schneise der Verwüstung

Ein volltrunkener Urlauber hat am Sonntagabend bei Stoetze (Landkreis Uelzen) mit seinem Wohnanhänger mehrere Unfälle verursacht, bevor andere Autofahrer ihn stoppen konnten. Erinnern konnte sich der Trunkenbold daran aber nicht.

Anderen Autofahrern war auf der Bundesstraße 191 ein in Schlangenlinien fahrender Skoda mit Wohnanhänger aufgefallen. Als der Fahrer (62) des Gespanns stoppte, nutzten die anderen Autofahrer die Situation und zogen den Zündschlüssel ab. Kurz darauf traf auch die alarmierte Polizei ein.

Dellen und Beulen zeugen von vorausgegangenen Unfällen

Die Beamten führten einen Alkoholtest bei dem 62-Jährigen durch, der eigenen Angaben zufolge auf der Rückfahrt von einem Urlaub in Bayern war. Das Ergebnis: 2,69 Promille.

Zudem wurden diverse Schäden wie Lackabrieb, Dellen und ein aufgerissener Reifen an dem Wohnwagen und dem Pkw festgestellt, die erst kurz zuvor entstanden sein müssen. Unter anderen habe er eine Tanksäule an einer Raststätte touchiert. An Details konnte sich der Suff-Fahrer aber nicht erinnern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf weitere Unfälle mit dem Wohnwagengespann geben können. Hinweise an Tel. (0581) 930 0. Der Führerschein des Suff-Fahrers wurde sichergestellt.