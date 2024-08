Kuscheltiere liegen an der Unfallstelle am Schiffbeker Weg, viele Blumen, mehrere Grablichter. Vor wenigen Tagen starb hier ein zweijähriges Kind. Mittlerweile gibt es immer mehr Erkenntnisse zu dem schweren Verkehrsunfall in Billstedt. Die Ermittlungen laufen noch, doch die Spuren deuten auf ein illegales Straßenrennen unter Drogeneinfluss hin. Außerdem soll es einen fatalen Fahrfehler gegeben haben.