Im Norden: Sportlerheim brennt – Bevölkerung wird gewarnt

Großer Feuerwehreinsatz in Rotenburg (Wümme): In einem Sportlertreff an der Hoffeldstraße ist in der Nacht zu Samstag ein Brand ausgebrochen. Rund 70 Einsatzkräfte kämpften über Stunden gegen die Flammen an.

Anwohner bemerkten Feuerschein und Rauch, der vom Sportgelände herüberzog, und wählten gegen 2.20 Uhr den Notruf. Als die ersten Kräfte der insgesamt vier Gemeindewehren eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen.

Rotenburg: Warnmeldungen per App und Radio

Über mehrere Stunden wurde das Feuer vom Boden und aus der Luft per Drehleiter bekämpft, ehe der Einsatz für beendet erklärt wurde. Zwischenzeitlich hatte es Warnmeldungen per App und Radio gegeben, weil starker Rauch über Rotenburg zog.

Um an alle Glutnester zu gelangen, hatten die Einsatzkräfte auch das Dach öffnen müssen. Das Gebäudeinnere ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden dürfte enorm sein, eine genaue Schätzung gibt es allerdings noch nicht.

Im Verlauf des Tages soll ein Bagger das Haus, das erst im vergangenen Jahr aufwändig renoviert worden sein soll, einreißen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)