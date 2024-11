Im Norden: Schuppen brennt – Flammen drohen auf Haus überzugreifen

Einsatz für die Feuerwehr am Dienstag in Wistedt (Landkreis Harburg): Hier brannte ein rund 90 Quadratmeter großer Schuppen an der Bremer Straße.

Die Feuerwehr brach der Brand um 13.20 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Gebäude, das sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus befindet. Wie eine Anwohnerin berichtet, fing es in der ehemaligen Garage plötzlich an zu qualmen. Sie brachte sich daraufhin mit einem Kleinkind aus dem benachbarten Haus in Sicherheit. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern.

Flammen drohen auf Hausdach überzugreifen

Allerdings erschwerte die vollgestellte ehemalige Garage mit viel Unrat die Löscharbeiten, da die Feuerwehrleute nur schwer an die letzten Glutnester herankamen. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 75 auf einer Spur gesperrt werden.

Die Polizei leitete den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei. Warum das Feuer in dem Schuppen ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.