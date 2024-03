Im Norden: Zwei „Kapitalverbrechen“ – Polizisten sichern Haus mit Maschinenpistolen

In der Nacht zu Freitag rückte die Polizei in Niedersachsen zu einem Großeinsatz aus. An zwei Tatorten fanden schwere Verbrechen statt. Der Einsatz läuft noch.

Gegen 3.30 Uhr begann der Einsatz bei einem Einfamilienhaus an der Straße Osterende in Westervesede-Scheeßel (Kreis Rotenburg). Das Haus ist mit Flatterband abgesperrt, Einsatzkräfte der Polizei bewachen es mit Maschinenpistolen.

Niedersachsen: Polizei wegen Schwerverbrechen im Einsatz

„Ich kann bestätigen, dass wir einen Einsatz haben“, sagt ein Polizei-Sprecher der MOPO. Es gebe insgesamt zwei Tatorte, an denen Kapitalverbrechen stattfanden. „Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird noch geprüft.“

Bei sogenannten Kapitalverbrechen handelt es sich um besonders schwere Straftaten gegen das Leben wie beispielsweise Mord, Totschlag, Raub mit Todesfolge oder auch Entführung. Um welche Straftaten es sich in diesem Fall handelt, ist bislang unklar. Aufgrund des laufenden Einsatzes hält sich die Polizei vorerst bedeckt.