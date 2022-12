Im Norden: Polizei zieht Leiche aus Elbe-Seitenkanal

Die Polizei hat in Wieren (Landkreis Uelzen) eine Leiche aus dem Elbe-Seitenkanal geborgen. Spaziergänger waren am Mittwochmittag in der Lüneburger Heide auf den leblosen Körper aufmerksam geworden. Der Tote, ein 24-Jähriger, trug offenbar eine auffällige Jacke.

„Der eintreffende Notarzt konnte letztlich nur noch den Tod des Mannes feststellen“, sagte ein Polizeisprecher über die Momente nach dem Notruf. Die Beamten sicherten den Tatort, die Kripo übernahm später den Fall.

Lüneburger Heide: Polizei zieht Leiche aus Elbe-Kanal

Hinweise auf ein Verbrechen soll es nicht geben, die Kripo geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Die These hätten auch erste Befragungen im Umfeld des Toten bestätigt, so der Sprecher weiter.

Der 24-Jährige soll am Abend vor dem Auffinden seiner Leiche noch mit Freunden unterwegs gewesen sein. Was dann passierte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sprecher: „Wir wollen jetzt den genauen Ablauf der Ereignisse rekonstruieren.“ (dg)