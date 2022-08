Im Norden: Motorradfahrer kollidiert mit Zug – tot

Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem schweren Unfall in Elsdorf (Landkreis Rotenburg/Wümme) ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Der 46-Jährige habe den Bahnübergang am Bahnhof Elsdorf am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr überqueren wollen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Elsdorf: Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Zug

Dabei habe er offenbar den sich nähernden Zug mit Güterwaggons übersehen. Der Mann stürzte mit seinem Motorrad und rutschte gegen die Bahn.

Seine Verletzungen waren so schlimm, dass er noch an der Unfallstelle starb. (dpa/fbo)