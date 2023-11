Messerattacken im Norden – drei Menschen verletzt

Mit einem Messer hat ein Mann in Hildesheim drei Menschen angegriffen und verletzt. Stundenlang wurde nach dem mutmaßlichen Angreifer gesucht, bevor er am späten Donnerstagabend in der Innenstadt festgenommen wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Hintergründe der Taten waren zunächst unklar.

Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagnachmittag einen 69-jährigen Kioskbetreiber sowie dessen Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert haben. Bei dem Angriff in dem Kiosk sei die 56-jährige Frau schwer, ihr Lebensgefährte leicht verletzt worden, hieß es.

Ermittlungen hätten ergeben, dass der mutmaßliche Angreifer bereits zuvor am Hildesheimer Hauptbahnhof einen Mann mit einem Messer attackiert und leicht verletzt habe. Ein Zeuge in dem Kiosk habe den Angreifer dann später identifiziert. (dpa/mp)