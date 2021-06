Horror-Crash bei Hamburg: Audi kracht gegen Baum – Fahrer stirbt

Unfall-Drama in der Nähe von Hamburg! Am Montagabend ist ein Audifahrer auf der Kreisstraße 30 zwischen Großenwede und Zahrensen (Landkreis Heidekreis) von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 47-Jährige aus Schneverdingen erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Gegen 18.25 Uhr war der 47-Jährige in Richtung Schneverdingen unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der rote Audi schleuderte über die Gegenfahrbahn in den Seitenbereich der Straße und krachte dort gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Heidekreis: Audi prallt gegen Baum – Auto nur noch ein Wrack

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt. Das Fahrzeug war komplett zerstört und diverse Autoteile lagen um das Wrack verstreut.

Die Ursache ist nach Angaben der Polizeidirektion Heidekreis noch nicht bekannt. Für die Ermittlungen der Polizei blieb die K30 für mehr als vier Stunden gesperrt. (sr)