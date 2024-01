Hochwasser im Norden: 15-Jährige holt Pony ins Wohnhaus

Ein Pferd im Haus – das kennt man eigentlich nur von Pippi Langstrumpf, der Kinderbuchheldin von Astrid Lindgren. Die Nachwuchs-Springreiterin Linnea H. aus dem niedersächsischen Verden hat es ihr nun gleichgetan: Da in ihrer Region wegen des Hochwassers alles überflutet ist und der Wasserpegel weiter steigt, holte sie ihr Pony kurzerhand ins Haus.

Die Weide steht bereits unter Wasser und auch im Stall wird es langsam nass. „Das Hochwasser übertreibt mal wieder“, kommentiert Nachwuchs-Springreiterin Linnea H. ihr TikTok-Video, in dem sie die Flut zeigt. Anschließend sieht man in der Aufnahme die 15-Jährige, wie sie ihr Pony aus dem Stall bringt und durchs Wasser bis ins Wohnhaus führt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete zuerst.

Verden: 15-Jährige bringt Pony ins Wohnhaus

Durch die Haustür führt sie das Tier bis ins Wohnzimmer, wo es eine kurze Zeit – und etwas irritiert – zwischen den Sofas steht und sich umschaut. In der Küche frisst es dann noch einen Apfel direkt vom Teller. Das Video kommt gut an – mehr als 2500 Personen haben es bereits kommentiert. „Mein Dad wäre im Dreieck gesprungen“, schreibt eine Userin. Ein anderer postet einen lachenden Smiley und schreibt: „Du hast Schimmel in der Wohnung“.

In den Kommentarspalten macht Linnea H. aber auch klar, dass es sich bei dem Video nur um einen Spaß handelt: „Er war nur für 20 Minuten oder so im Haus. Pferde gehören natürlich in den Stall“.

In Verden ist die Hochwasserlage derzeit noch immer angespannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis Mittwoch gebietsweise mit Dauerregen in Niedersachsen. In den vom Hochwasser besonders stark betroffenen Landkreisen wie Celle, Verden und Oldenburg werden Niederschläge zwischen 40 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Das könnte Sie auch interessieren: Deiche durchnässt, Dauerregen droht: Keine Entspannung in Hochwassergebieten!

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte Verden vor zwei Tagen, am 31. Dezember 2023, um sich einen Überblick über die Hochwasserlage zu verschaffen. Bei Verden hatte sich ein reißender Strom gebildet, der bis in die Altstadt drängt. Einige Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. (vd)