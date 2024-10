Großfeuer im Norden – Warnung vor giftigem Qualm

Großeinsatz bei Lüneburg: Dort war am frühen Sonntagmorgen ein Großbrand in einer Halle eines Entsorgungsunternehmens ausgebrochen. Mehr als 350 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Der Brand sei laut Feuerwehr in den frühen Morgenstunden am Adendorfer Weg in Bardowick ausgebrochen. Weil sich die Flammen rasch ausgebreitet haben, wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz.

Bardowick: Mehr als 350 Retter kämpfen gegen die Flammen

Mit enormem Wassereinsatz aus mehreren Strahlrohren konnten die Retter ein Übergreifen auf das benachbarte Verwaltungsgebäude verhindern. Die Bevölkerung wurde vor giftigem Qualm gewarnt. Die Löscharbeiten werden sich noch einige Stunden hinziehen. Den entstandenen Sachschaden schätzen Experten auf einen Millionenbetrag.