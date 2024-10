Warn-App löst Alarm aus: Großbrand in Neuenfelde

Die Rauchsäule nahe dem Airbus-Gelände ist weithin zu sehen, aber es handelt sich nicht um ein Feuer auf dem Firmengelände, wie die Polizei mitteilt. Der Rauch stammt von einer riesigen, brennenden Obstlagerhalle in Neuenfelde, an der Straße „Im Alten Nincop“, hinter dem Airbus-Gelände, das in Finkenwerder liegt.

Bis nach Wilhelmsburg und sogar im Kreis Pinneberg war am Abend der hoch aufsteigende Rauch zu sehen, Spaziergänger bei Teufelsbrück auf der gegenüberliegenden Elbseite konnten den Großbrand riechen.

Die Warn-App Nina löste Alarm aus („Starke Rauchentwicklung durch Großbrand in Finkenwerder“) und zeigte die amtliche Warnung der Feuerwehr Hamburg an: „Rauchgase eines Brandes können Sie im Bereich Hamburg-Finkenwerder Nincop gefährden. Die Rauchwolke zieht in Richtung Nord Westen. Folgende Regionen sind betroffen: Nincop, Cranz, Teile des südlichen Elbufers und Teile nördlich der Elbe im Bereich Wedel.“

Riesige Lagerhalle in Flammen

Laut Feuerwehr ging der Alarm um 18.50 Uhr ein. Es brennt eine riesige Lagerhalle von 1000 Quadratmetern Grundfläche, die an einer kleinen Zufahrtsstraße liegt. Die Flammen schlagen hoch aus dem Gebäude, das mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgestattet ist – was die Löscharbeiten zusätzlich erschwert.

Der Brand wurde hochgestuft auf „Feuer 3“, was bedeutet: Drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sind im Einsatz, dazu freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung. Nach einer ersten Einschätzung werden die Löscharbeiten die ganze Nacht über andauern, es werden rund 100 Retter im Einsatz sein.