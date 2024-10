Verheerendes Feuer zerstört viele Paketautos – Schaden ist enorm

In der Nacht zum Samstag ist im Ahrsen (Landkreis Heidekreis) eine Lagerhalle neben einer Versandfirma in Brand geraten. Laut Feuerwehr stand die mit Stroh voll gepackte Halle in Vollbrand. Das Feuer griff auf mehr als zehn geparkte Paketwagen über. Der Schaden ist enorm.

Die Feuerwehren wurden gegen 22.50 Uhr in die Dorfstraße gerufen. Dort waren Rauch und Flammen gemeldet worden. Mehrere Tanklöschfahrzeuge und mehr als 150 Einsatzkräfte aus dem Heidekreis und dem Landkreis Rotenburg (Wümme) rückten an. Die Wasserversorgung gestaltete sich aufgrund der abgelegenen Lage schwierig. Zusätzlich wurde Wasser aus einem nahe gelegenen Teich gepumpt.

Mehr als zehn Paketwagen werden Raub der Flammen – enormer Schaden

Die Flammen griffen auf mehrere geparkte Fahrzeuge eines nahegelegenen Paketversands über. Mehr als zehn Transporter brannten aus. Eine weitere Halle, in der auch Pakete für den Versand gelagert waren, konnte gerettet werden. Inwiefern die Pakete durch Rauch oder Wasser beschädigt wurden, war zunächst unklar.

Im Verlauf des Einsatzes stürzte das Dach der brennenden Lagerhalle ein. Auch das Technische Hilfswerk rückte in der Nacht an, um Trümmer und Stroh auseinanderzuziehen und alle Glutnester zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach vorsichtigen Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Die Dorfstraße blieb für die Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden andauerten, gesperrt.