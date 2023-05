Mann schlägt Ehefrau – und zündet das Haus an, während sie noch drin ist

Nachdem ein Mann mit seiner Frau in einen heftigen Streit geriet und gewalttätig wurde, zündete er das eigene Familienhaus in Dorum an – die Frau und Kinder befanden sich noch im Haus.

Ein 43-jähriger Mann hat in Dorum (Landkreis Cuxhaven) an der Wurster Nordseeküste das eigene Einfamilienhaus angezündet, während seine Ehefrau und die Kinder im Gebäude waren. Alle Familienmitglieder konnten das Haus verlassen, bevor es vollständig in Brand geriet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war zuvor im Streit gegen seine Ehefrau gewalttätig geworden, sie wurde dabei leicht verletzt.

Mit Benzin über die Wohnungseinrichtung

Im weiteren Verlauf übergoss der Mann mehrere Gegenstände im Haus mit Benzin und zündete sie an. Eine Tochter benachrichtigte die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen ihn werde wegen Brandstiftung und Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Weil die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragte, wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro. (dpa/mp)