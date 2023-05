Feuer in Hamburg – Polizei nimmt jungen Mann fest

Großeinsatz in Hamburg: In Georgswerder hat ein leerstehendes Haus gebrannt. Die Polizei nahm einen jungen Mann fest, der sich in dem Gebäude aufgehalten haben soll.

Gegen 19.45 Uhr meldeten mehrere Anwohner des Hauses in der Straße Niedergeorgswerder Deich starken Rauch. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war Feuer ausgebrochen.

Mit insgesamt etwa 40 Leuten rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte deckten Teile des Daches ab und bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Da das Haus unbewohnt war, war niemand zu Schaden gekommen.

Feuer in Hamburg-Wilhelmsburg: Festnahme

Wie die Polizei der MOPO sagte, kam ein junger Mann aus dem brennenden Haus. Er steht unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.

Beamte nahmen ihn fest und steckten seine Hände zwecks Spurensicherung in Tüten. Nähere Infos zu dem Mann oder einem möglichen Tathergang gab es am Abend noch nicht.