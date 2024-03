Gruselig! Heide Park mit neuer Attraktion

Hier wartet Norddeutschlands gruseligster Dark Ride: Im Heide Park Resort in Soltau eröffnet am Karfreitag eine neue Attraktion für Besucherinnen und Besucher. Doch statt einer Fahrt in luftiger Höhe geht es bei „Dämonen Gruft“ durch die versteckten Tiefen des beliebten Freizeitparks – Grusel und Gänsehaut garantiert!

Nervenkitzel pur: Das Heide Park Resort in Soltau eröffnet am Karfreitag die neue Achterbahn „Dämonen Gruft“ – der angeblich gruseligste Indoor Dark Ride Deutschlands. Etwa drei Minuten dauert die Fahrt in einer der vier Bergwerkloren, welche Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren durch die dunklen „Katakomben“ des Freizeitparks führt. Kinder ab acht Jahren dürfen mit einer Begleitperson mitfahren.

Heide Park eröffnet neue Attraktion „Dämonen Gruft“

Eine aufwendige Pre-Show mit Darstellern lässt die Parkbesucher Teil einer gruseligen Geschichte werden: Seitdem bei Bauarbeiten im Park das vergessene Heidedorf wiederentdeckt wurde, bieten die Dorfbewohner Touren für Interessierte durch die versteckten Katakomben an. Doch einige Besucher verschwanden nach der Tour spurlos – sie wurden in die „Dämonen Gruft“ entführt.

Etwa 15 Monate Bauzeit und knapp sieben Millionen Euro flossen in die neue Attraktion. Gebaut wurde die Bahn im und rund um das ehemalige Stationsgebäude einer alten Wildwasserbahn. Damit befindet sich „Dämonen Gruft“ unmittelbar neben der beliebten Achterbahn „Flug der Dämonen“, die vor genau zehn Jahren eröffnet wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Frühlingsdom in Hamburg startet: Gewinnen Sie Gutscheine im Wert von 200 Euro!

Der Heide Park gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Bis einschließlich 3. November ist die diesjährige Saison im Heide-Park geplant. (mp)