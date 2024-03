Die Sonne kämpft sich hinter den Wolken hervor, das Thermometer steigt beständig: Der Winter neigt sich endlich dem Ende entgegen. Höchste Zeit, schließlich steht auch der erste Dom des Jahres bevor. Die MOPO erklärt, auf welche Neuheiten sich Besucher freuen – und wie Sie Gutscheinpakete im Wert von je 200 Euro gewinnen können.

Das größte Volksfest Norddeutschlands meldet sich zurück aus der Winterpause: Der Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) wird am Freitag, den 22. März um 15 Uhr von Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) feierlich eröffnet.

Hamburger Dom: Eröffnung am Freitag

Für Besucher gibt es zum Start der Schaustellersaison ein ganz besonderes Highlight: Das Fahrgeschäft „Evolution“ feiert auf dem Dom seine Weltpremiere. Den Betreibern zufolge handelt es sich um das „höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt“. Ein 66 Meter langer Arm, an dem eine Gondel befestigt ist, rotiert mit bis zu 140 Stundenkilometern in der Luft. Dabei sollen sich Beschleunigungskräfte von bis zu 4,5g entwickeln.

Als einzigartiges Feature gilt das sogenannte Onride-Kamera-System: Jeder Fahrgast wird während der Fahrt gefilmt, die Videos können über einen QR-Code abgerufen und heruntergeladen werden. Die Attraktion hat einiges gekostet: Rund 3,5 Millionen Euro investierten die Betreiber in das Riesenkarussell.

Ebenfalls neu sind die XXL-Schaukel „Excalibur“, die Geisterbahn „Geister-Tempel“ sowie die Wellenrutsche „Pirat“.

Das Dom-Maskottchen feiert Geburtstag

Neben den obligatorischen Feuerwerken zum Start, zur Halbzeit am 5. April und am letzten Freitag, 19. April, um jeweils 22.30 Uhr, wird es weitere Events geben. So feiert das Dom-Maskottchen Bummel seinen sechsten Geburtstag. Am Mittwoch, den 17. April, gibt es eine Geburtstagsparade, gemeinsam mit der Paw Patrol, Mickey und Minnie, Olaf dem Schneemann sowie dem HSV-Maskottchen, Dino Herrmann.

Besucher sind auf dem Hamburger Dom unterwegs. (Archivbild) picture alliance/dpa/Markus Scholz Besucher auf dem Hamburger Dom (Archivbild)

Jeden Mittwoch gibt es den Familientag, an dem Fahr- und Spielattraktionen zu vergünstigten Preisen im Angebot sind. Mit 20 Kinderkarussells gibt es auch für junge Besucher ein reiches Angebot und somit Riesenspaß.

Zu Ostern kommen am 31. März und am 1. April der Osterhase und das Dom-Glücksrad zum Einsatz, mit vielen Gewinnmöglichkeiten wie Fahrchips oder Gutscheinheften.

Weitere Attraktionen des Frühlingsdoms

„Atlantis Rafting“: eine rasante und realistische Wildwasserfahrt in Luftkissenbooten für die ganze Familie

„Die verrückte Farm“: ein witziger Bauernhof auf drei Etagen mit zahlreichen Hindernissen und Herausforderungen

„Höllenblitz“: die größte transportable Indoor-Achterbahn – im Dunkeln und ohne Loopings

„Hotel Edelweiß“: ein Parcours auf drei Etagen mit Urlaubsfeeling und unterschiedlichen Simulationsräumen.

„Jekyll & Hyde“: Das Looping-Karussell mit 125 km/h, 4g und 41 Metern Höhe trägt den Beinamen „Die Verwandlung“.

„Original Rotor“: Hier kleben bis zu 20 Fahrgäste wie Fliegen an der Wand, wenn der Boden absinkt.

„The Beast“: Die Gäste haben die Wahl zwischen einer 120-Grad-Schaukel- oder einer 360-Grad-Loopingfahrt.

„Wilde Maus XXL“: Die temporeiche Fahrt durch die Serpentinen kann man klassisch oder als VR-Ride erleben.

Geöffnet hat der Hamburger Dom montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 15 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Über Ostern gelten abweichende Öffnungszeiten: Am Gründonnerstag ist von 15 bis 24 Uhr geöffnet, am Karfreitag ist geschlossen, Ostersonntag ist von 14 bis 24 Uhr geöffnet, Ostermontag von 14 bis 23 Uhr. Der letzte Dom-Tag ist Sonntag, der 21. April. (doe)

