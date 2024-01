Grusel-Fund an der Autobahn: Fahrer liegt tot in seinem Lkw

Passanten haben am Montagmorgen auf einem Autohof in Sittensen (Landkreis Rotenburg/Wümme) einen leblosen Mann in einem Sattelzug entdeckt. Für den 46-Jährigen gab es keine Rettung mehr.

Die Passanten hatten der Polizei gemeldet, dass der Mann in der verschlossenen Kabine seines Lkw lag und nicht mehr auf Klopfen und Rufen reagiere. Vor Ort machten die Beamten die gleiche Beobachtung.

Sittensen: Lkw-Fahrer stirbt am Wochenende auf A1-Autohof

Sie schlugen eine Seitenscheibe ein, um sich Zutritt zur Kabine zu verschaffen. Rettungskräfte konnten dem 46 Jahre alten Mann aus Belarus aber nicht mehr helfen: Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden sollen nicht vorliegen. Vermutlich ist der Mann im Laufe des vergangenen Wochenendes verstorben. Die Polizei ermittelt jetzt die Todesursache. (fbo)