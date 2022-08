Grüne starten mit peinlichem Fehler in den Wahlkampf

Da haben die Grünen zu Beginn ihres Wahlkampfs wohl nichts zu lachen: Ein ärgerlicher Rechtschreibfehler auf den Wahlplakaten sorgt für Spott.

Auf Wahlplakaten der Grünen-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Julia Willie Hamburg, hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Statt „Niedersachsen“ steht auf Plakaten in ihrem Wahlkreis Hannover-Mitte „Niedersachen“, es fehlt also ein „s“.

Twitter-User machen sich über Fehler lustig

„Ich glaube, man sollte in Niedersachsen nicht Sachen nieder machen. Sorry, aber das ist schon ein bisschen peinlich“, schreibt der SPD-Politiker und Internet-Aktivist Henning Tillmann. User Gerd Müller gibt hingegen zu bedenken, dass sich auf Niedersachsen der Slogan „endlich machen“ gar nicht reimen würde.

Ich glaube, man sollte in Niedersachsen nicht Sachen nieder machen (siehe Untertitel auf dem Plakat). Sorry, aber das ist schon ein bisschen peinlich. pic.twitter.com/dit2qkmZF3 — Henning Tillmann (@henningtillmann) August 9, 2022

Der ursprüngliche Instagram-Post von Julia Willie Hamburg ist inzwischen gelöscht, doch ihr Profil zeigt noch, wie sie fehlerhafte Plakate in Niedersachsen aufhängt – und nach dem Lieblingsplakatmotiv fragt.

Die Plakate sollen korrigiert werden

Es gehe um rund 600 Drucke, sagte der Geschäftsführer des Grünen-Stadtverbands Hannover, Mathis Weselmann, am Mittwoch. Der Fehler soll nun mit Korrekturstickern überklebt werden. Das kostet die Partei demnach rund 1500 Euro. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Mathis Weselmann, Geschäftsführer des Stadtverbandes der Grünen, sagte zum NDR: „Das müssen wir jetzt einfach mit Humor nehmen.“ (dpa/mp)