„Große schwarze Rauchsäule“: Heide Park nach Brand evakuiert

Großeinsatz im Heide Park Soltau: Auf dem Gelände ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Freizeitpark wurde evakuiert.

Wie eine Park-Sprecherin der MOPO sagte, kam es gegen 14.30 Uhr im alten und leerstehenden Verwaltungsgebäude am Eingangsbereich zu einem Brand. Der Gästeverkehr sei davon nicht betroffen gewesen. „Es ist ein lokal begrenzter Brand. Niemand ist zu Schaden gekommen.“

Feuer im Heide Park Soltau: Feuerwehr öffnet Dach

Die Feuerwehr, mit rund 160 Kräften im Einsatz, habe schon auf der Anfahrt „eine große schwarze Rauchsäule“ erkennen können, so ein Sprecher. „Im Laufe des Einsatzes verlagerte sich die Brandbekämpfung aufs Dach.“ Dieses müsse geöffnet und nach möglichen Glutnestern abgesucht werden. „Was brannte, ist bisher noch unklar.“

Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude. Der Heide Park in Soltau wurde evakuiert. JOTO Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude. Der Heide Park in Soltau wurde evakuiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Dompé nimmt Strafe für Hafen-Crash an: So billig kommt der HSV-Profi davon

Besucher, die sich zum Zeitpunkt des Feuers im Park befunden haben, wurden rausgeleitet. „Der Park ist innerhalb einer Stunde geordnet geräumt worden“, so die Park-Sprecherin. Sie sammelten sich auf dem Parkplatz, viele traten die Heimreise an. Die Parkleitung gehe davon aus, dass der Betrieb am Donnerstag wie gewohnt aufgenommen werden kann.

Sobald die Feuerwehr den Brand gelöscht hat, wird sie den Tatort an die Polizei übergeben. Die Beamten versuchen dann herauszufinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. (dg/idv)