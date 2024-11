Großeinsatz nahe Hamburg: Fast fertiger Kindergarten steht in Flammen

Eigentlich sollten hier schon bald Kinder betreut werden. Doch im fast fertig gestellten Rohbau eines Kindergartens in Horneburg (Landkreis Stade), nur wenige Kilometer hinter der Hamburger Stadtgrenze, ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Der Dachstuhl habe am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen gestanden, gab die Polizei bekannt. Verletzt worden sei niemand. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 75.000 Euro.

Feuerwehrleute löschen den Brand des Kita-Rohbaus in Horneburg (Landkreis Stade). Polizei Stade Feuerwehrleute löschen den Brand des Kita-Rohbaus in Horneburg (Landkreis Stade).

Horneburg bei Hamburg: Kita-Rohbau brennt

Anwohner hatten gegen 18 Uhr Qualm bemerkt und den Notruf gewählt. Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachbereich. Ein Feuerwehrmann, der in der Nähe des Neubaus wohnt, habe laut Feuerwehr zwei Gasflaschen vom Dach geholt, bevor sie in Brand geraten konnten.

70 Feuerwehrleute löschten das Feuer und schnitten dazu Teile des Dachs und der Außenverkleidung auf, um dahinter liegende Brandnester zu bekämpfen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. (dpa/mp)