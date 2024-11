Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Ein Mann (29) klaut in Hamburg einen Rettungswagen, es folgt eine Verfolgungsjagd über Autobahn und Landstraßen bis nach Kiel. Zwischendurch droht der Flüchtige, sich und andere in die Luft zu sprengen, erst unfreiwillige Kollisionen mit einem zivilen Streifenwagen und einem Geländer stoppen ihn. Was bislang nicht bekannt war: Die Feuerwehr hat es dem Dieb offenbar denkbar einfach gemacht – die Sicherheitsvorkehrungen an der Wachen waren nach MOPO-Informationen zweifelhaft, der Code für die Zugangstür denkbar einfach zu erraten.