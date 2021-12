Großbrand in Celle: Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Haus aus, in dem sich auch ein Corona-Testzentrum befindet. Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden.

Der Brand brach laut eines Feuerwehrsprechers gegen 5.10 Uhr in der Hafenstraße aus. Anwohner hatten starken Qualm aus dem Gebäude gemeldet und den Notruf gewählt. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, loderten bereits Flammen aus einem Geschäft im Erdgeschoss. „Ein ehemaliger Kiosk, der gegenwärtig als Corona-Testzentrum genutzt wird, brannte in voller Ausdehnung“, teilte die Feuerwehr mit.

Flammen aus Geschäftshaus – Großalarm für die Feuerwehr

Nur mit Mühe konnten die Retter ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Restaurant und eine Anwaltskanzlei verhindern. In der Mitteilung der Feuerwehr hieß es außerdem: „Die Temperaturen von -5 Grad Celsius erschwerten die Löscharbeiten, da sich das Löschwasser teilweise zu Eisbahnen formte und Einsatzkräfte in Eisskulpturen verwandelte.“

Der Einsatz dauerte bis etwa 9 Uhr. Die Hafenstraße war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Wie der Brand ausbrechen konnte, ermittelt nun die Polizei.