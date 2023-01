Dach in Flammen: Rauchsäule über der Innenstadt

In Bremerhaven ist es am Sonntagmorgen zu einem Großbrand gekommen. Im Bereich der Innenstadt stand das Dach eines Wohnhauses in Flammen.

Gegen 9.20 Uhr gingen laut Feuerwehr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Die Anrufer meldeten Flammen und Qualm vom Dach eines Wohnhauses in der Georgstraße.

Flammen vom Dach – Häuser geräumt

Während Polizisten das Haus und nebenstehende Gebäude räumten, begannen Feuerwehrmänner mit der Brandbekämpfung.

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntagmittag noch an. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Die Polizei ermittelt die Brandursache.