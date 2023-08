Brandstiftung? Kita durch Feuer zerstört

Ein Feuer hat in Buchholz (Landkreis Harburg) eine Kita zerstört. Die Behörden schließen Brandstiftung nicht aus. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Laut Feuerwehr seien die Rettungskräfte gegen 23.25 Uhr in die Parkstraße zur dortigen Waldschule gerufen worden. Anwohner hatten Feuerschein auf einem Dach gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte loderten meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Sofort wurde Verstärkung angefordert.

Kita bei Feuer im Norden zerstört

Die Polizei bestätigte, dass es zu einem Dachstuhlbrand in einem Gebäude gekommen sei, in dem ein Kindergarten untergebracht ist. Rund 80 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Das Gebäude wurde ein Raub der Flammen.

Nur wenige Stunden zuvor habe es in einem rund 600 Meter entfernt gelegenen leerstehendem Haus gebrannt. In beiden Fällen schließt man Brandstiftung nicht aus.