Todes-Crash im Norden: Auto rast gegen Baum – Fahrer (58) stirbt

Ein 58-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Gifhorn ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin (49) habe bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwerste Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Wagen des Mannes gegen 16.30 Uhr kurz vor dem Ortsteil Wilsche von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt. Die Wucht des Aufpralls habe den Wagen über die Straße geschleudert, dann habe er einen weiteren Baum gerammt. Der 58-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, seine Beifahrerin kam ins Krankenhaus.

Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Motor aus dem Auto gerissen wurde, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen. Die Straße wurde für etwa drei Stunden gesperrt. (dpa/mp)