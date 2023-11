„Was willst du, du Schwuchtel?“ Porsche-Fahrer verliert die Nerven und rastet aus

Weil er im Straßenverkehr völlig die Nerven verloren haben soll, steht ein Porsche-Fahrer (40) ab Montag vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, erst einen Radfahrer bepöbelt und dann drei Polizisten angegriffen zu haben.

Dem Angeklagten S. werden vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Am 18. August 2022 soll er am späten Nachmittag mit seinem Porsche Boxster die Poppenbüttler Landstraße (Poppenbüttel) befahren haben – obwohl er vorher Drogen konsumiert haben soll. Dabei soll er den Radfahrer V. beim Überholen so geschnitten haben, dass dieser ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Als V. den Angeklagten auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, soll dieser geäußert haben: „Was willst du, du Schwuchtel auf deinem kleinen Roller? Du kannst mein Abgas schmecken“.

Als der Angeklagte kurz darauf von drei Polizeibeamten kontrolliert wurde, soll er ein Einhandmesser bei sich getragen und eine Flasche in Richtung der Beamten geworfen, diese aber verfehlt haben. (mp)