Streit auf Schulhof – Polizei sucht mit Helikopter nach dem Täter

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung an einem Gymnasium in Gifhorn sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Nach dem Vorfall am Donnerstagabend wurden im Zuge der Fahndung zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem dritten fahndeten Einsatzkräfte am späten Donnerstagabend unter anderem mit einem Hubschrauber.

Details zu den Hintergründen der Auseinandersetzung nannte die Polizei zunächst nicht. (dpa)