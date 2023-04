Mann fährt über Feldweg – plötzlich steht sein Traktor in Flammen

In Haßmoor (Landkreis Rendsburg-Eckernförde) brannte am Donnerstag ein Trecker samt Anhänger. 35 Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug.

Gegen 18.44 Uhr war der Fahrer mit seinem Traktor auf dem Feldweg Mühlenweg unterwegs, wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde am Donnerstagabend mitteilte. Plötzlich fing das Fahrzeug an zu brennen. Der Mann stellte den Traktor daraufhin am Straßenrand ab.

Haßmoor: Als die Feuerwehr eintrifft, brennt der Traktor lichterloh

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Traktor bereits lichterloh. Die rund 35 Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug mit Schaum, so die Feuerwehr weiter.

Die Feuerwehr löschte den Traktor mit Schaum. Daniel Passig Kreisfeuerwehrverband RD-ECK

Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Wieso der Traktor in Brand geriet, ist ebenfalls noch unklar. (elu)