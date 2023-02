Wer nicht aufisst, muss extra zahlen: Restaurants greifen durch

Huhn, Ente, Nudeln: Bei dem schmackhaften Essen im Asia-Restaurant kann es schon mal vorkommen, dass die Augen größer sind als der Magen, besonders bei „All You Can Eat“-Angeboten. Restaurants in Niedersachsen wollen Lebensmittelverschwendung jetzt entschieden entgegentreten – und verlangen eine Strafe fürs Nicht-Aufessen.

Das Restaurant Fang in Rhauderfehn (Landkreis Leer) verlangt künftig zehn Euro Bußgeld von seinen Kunden, wenn sie ihren Teller beim „All You Can Eat“-Buffet nicht anrühren. „Lieber öfter auftun als verschwenden“, steht auf den neuen Schildern an den Tischen. Ein weiteres am Eingang weist auf die Vertragsstrafe hin.

Dem NDR sagte der Restaurantmanager Zi Ye, dass es nicht darum gehe, Geld zu machen, sondern Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Bisher würden die Angestellten jeden Monat Essen im Wert von 2000 bis 3000 Euro wegschmeißen. Wenn sie von ihrem vollen Teller probieren, kommen Gäste um die Strafe herum. Wer sich weigere, müsse blechen – oder bekomme Hausverbot.

In einem Restaurant in Wilhelmshaven an der Nordsee werden Gäste auch zur Kasse gebeten, wenn sie zu viel auf dem Teller übrig lassen. 3,50 Euro pro 100 Gramm werden im Oriental Gourmet im Zweifel mehr berechnet. (prei/rei)