Gartenarbeit versprochen, aber Geld geraubt – Zeugen gesucht

Raub im Landkreis Harburg: Am Dienstagmittag ist eine 85-jährige Frau in Handeloh Opfer von zwei Kriminellen geworden. Die Männer sprachen die Frau an und gaben sich als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma aus. Sie kamen mit einem Pritschenwagen samt Anhänger in den Birkenweg und boten an, Pflastersteine in ihrem Garten mit einem Hochdruckreiniger zu säubern. Für die Arbeit verlangten sie laut Polizei 6000 Euro.

Da die Frau nicht genügend Bargeld zu Hause hatte, fuhr sie zur Bank und hob den Betrag ab. Als sie zurückkam und eine Anzahlung leisten wollte, soll einer der Männer sie geschubst und ihr den Umschlag mit dem Geld aus der Hand gerissen haben. Die Frau stürzte, die Täter flüchteten.

6000 Euro für das Reinigen von Pflastersteinen – Männer rauben ältere Frau aus

Der Haupttäter wird als etwa 1,80 Meter groß und sportlich, mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine Brille, Arbeitshose und Stiefel und sprach mit osteuropäischem Akzent. Der zweite Mann war kleiner.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesenschreck im Ferienhaus-Urlaub: Auf einmal brennt die Sauna

Zeugen, die das Duo oder das Fahrzeug mit Anhänger und Leiter gesehen haben, werden gebeten, sich unter (04181) 2850 beim Kriminaldienst zu melden.