Gaffer behindern Retter: 21-Jähriger stirbt auf Rap-Festival im Norden

Am Rande des „Heroes“-Festivals auf der Expo-Plaza in Hannover ist ein junger Besucher am Freitagabend zusammengebrochen und wenig später verstorben. Schaulustige haben den Einsatz der Rettungskräfte behindert.

Der 21-Jährige, der den Angaben zufolge aus Bayern stammte, klagte gegen 17.20 Uhr auf dem Festivalgelände in Hannover-Mittelfeld plötzlich über gesundheitliche Probleme und brach kurz darauf zusammen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Obwohl der Rettungsdienst und ein Notarzt umgehend versucht haben, den jungen Mann wiederzubeleben, verstarb er wenig später in einem Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei derzeit nicht.

Erschwert wurde den Rettungskräften der Einsatz laut Polizei durch Gaffer:innen. Mehrfach habe man Personen wegdrängen müssen, so ein Polizeisprecher. Ein 43-Jähriger wollte offenbar ein Video aufnehmen und hielt sein Handy direkt auf den Rettungsdienst, als dieser den 21-Jährigen zu reanimieren versuchte. Auf dem Gerät des Mannes fanden die Beamten keine entsprechende Aufnahme – er erhielt dennoch einen Platzverweis.

„Wir sind bestürzt, trauern und drücken allen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Mitgefühl aus. Wir sind in Gedanken bei euch“, teilten die Veranstalter:innen des „Heroes“-Festivals bei Instagram mit. Der zweite Festivaltag soll am Samstag wie geplant stattfinden.