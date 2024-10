Frontalcrash bei Hamburg – 20-Jähriger in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Stade in der Nacht zu Samstag. Hier geriet ein junger Autofahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, bei einem besteht Lebensgefahr.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 1 Uhr in der Ortschaft Kutenholz zwischen Stade und Bremervörde. Ein 20-Jähriger war dort aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto eines 33-Jährigen auf der Gegenfahrbahn kollidiert. Beide Fahrer wurden in den Wracks eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite die Männer aus den Autos. Beide wurden schwer verletzt und kamen mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Bei dem 20-Jährigen besteht Lebensgefahr. Sein Auto war ersten Erkenntnissen zufolge nicht versichert. Die Polizei ermittelt.