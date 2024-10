Exklusive Eigentumswohnungen statt günstige Mieten: Seit Jahren droht den wenigen verbliebenen Mietern in der Eiffestraße in Hamm die Räumung, dagegen wehren sie sich tapfer vor Gericht. Der Eigentümer will abreißen und dafür 33 neue Luxus-Wohnungen schaffen – und hat dafür vor Kurzem die Baugenehmigung vom zuständigen Bezirk erhalten. Wie kann das sein und vor allem: Wo bleibt hier der von der Politik immer wieder angepriesene Hamburger Drittelmix? Den kann der Investor geschickt umgehen.