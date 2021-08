Schlimmer Unfall im Landkreis Rotenburg-Wümme: Auf einer Landstraße bei Helvesiek sind am Freitagmorgen zwei Autos frontal ineinander gekracht. Dabei wurden zwei junge Menschen zum Teil schwer verletzt.

Der Unfall passierte laut Polizeiangaben gegen 7.20 Uhr auf der Landstraße 130. Zwischen den Ortschaften Hamersen und Helvesiek war hier eine 18-Jährige in ihrem Opel Corsa unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden VW Golf. Die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an.

Frontal-Crash auf Landstraße – Rettungshubschrauber im Einsatz

Sowohl der 22-jährige Golf-Fahrer als auch die Corsa-Fahrerin wurden von den Rettern aus den Autos befreit. Die Frau erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Landstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt. Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, wurde von der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen.