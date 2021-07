Ein schlimmer Unfall bei Bad Doberan (Mecklenburg Vorpommern) forderte am Donnerstagmorgen drei Schwerverletzte. Wegen eines Kreislaufkollaps geriet der Fahrer eines VW Tiguan in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Transporter. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.

Der Unfall passierte nach MOPO Informationen gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße B105 nahe Bad Doberan. Hier soll dem Fahrer (61) eines VW Tiguan ersten Angaben zufolge während der Fahrt schwarz vor Augen geworden sein. Er geriet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen mit zwei Personen besetzten Transporter.

Frontalunfall im Norden fordert drei Schwerverletzte

Andere Autofahrer, die Zeugen des Unfalls wurden, wählten sofort den Notruf. Mehrere Rettungs- sowie Streifenwagen, ein Notarzt und die Feuerwehr rückten an. Während Sanitäter die drei Verletzten versorgten, sperrte die Polizei die Bundesstraße ab. In der Folge gab es einen längeren Stau im morgendlichen Berufsverkehr.