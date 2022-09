Drei Menschen sind bei einem Unfall am Samstagmorgen in Tötensen (Landkreis Harburg) bei Hamburg schwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.

Gegen 7.30 Uhr kam es auf der regennassen Hamburger Straße zu der Kollision: Zwei Fahrzeuge stießen frontal ineinander, ein Auto wurde gegen die Leitplanke geschleudert.

Tötensen: Frontal-Crash auf Landstraße – drei Verletzte

Polizeibeamte ließen die Straße sperren, Kräfte der Feuerwehr versorgten die drei Schwerverletzten und streuten ausgelaufene Kraftstoffe ab. Durch die Sperrung kam es in umliegenden Ortschaften zu Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallursache ist noch unklar, so ein Sprecher des Lagedienstes. „Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.“ Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (dg)