Freibad in Flammen: Niemand hätte mit dieser Reaktion gerechnet!

Ein beliebtes Freibad in Emden steht seit den frühen Morgenstunden in Flammen. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, doch die Schäden sind groß. Während die Polizei wegen Einbruch und Brandstiftung ermittelt, überrascht eine Reaktion unheimlich.

Das Gebäude des Van-Ameren-Bades in Emden ist aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagmorgen zum Einsatz in das Freibad ausgerückt, so ein Sprecher der Polizei. Das Feuer sei gegen 4.00 Uhr ausgebrochen, die Feuerwehr sei seit ca. 4.30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Schaden groß – ehemaliger Mitarbeiter geht von Brandstiftung aus

In Flammen standen das Kassenhaus und die Umkleiden des Bürgerbades, mittlerweile soll die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle haben. Lange war die Höhe der Schäden unklar, nun schätzte die Polizei die Kosten auf rund zwei Millionen Euro ein, berichtet die „Ostfriesen Zeitung“. Laut dem ehemaligen technischen Leiter des Bads, Peter Kurzak, deute vieles auf Einbruch und Brandstiftung hin. In das Bademeisterhaus soll eingebrochen, und die Schlüssel für das Bad entwendet worden sein.

Aufgrund der hohen Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. © Stadt Emden Aufgrund der hohen Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht, da das Bad erst um 6.00 Uhr regulär geöffnet hätte. Aufgrund der starken Rauchentwicklungen wurden Anwohner der Stadtteile Wolthusen, Klein- und Großfaldern, Herrentor und des Stadtzentrums gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem war ein Teil der A31 kurzzeitig gesperrt.

Das Van-Ameren-Bad wird seit 30 Jahren als Bürgerbad betrieben – ein Förderverein finanziert das Freibad ohne große staatliche Hilfen. Erst vor kurzem war das Becken aufwendig saniert worden, nun muss das Bad auf unabsehbare Zeit schließen. Doch ein Spendenkonto zum Wiederaufbau ist bereits eingerichtet, das Ziel: 100.000 Euro. Unglaublich: Am frühen Dienstagnachmittag sind schon knapp 70.000 Euro zusammengekommen, damit sich bald wieder viele Besucher im beliebten Van-Ameren-Bad abkühlen können. (dpa/mp)