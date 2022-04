Frauen genötigt und auf den Po geschlagen: Uni-Professor verurteilt

Er soll Frauen geschlagen und sie genötigt haben: Das Landgericht Göttingen hat einen Professor der Universität Göttingen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt.

Das Gericht befand den Mann am Mittwoch unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt, Freiheitsberaubung und Nötigung von drei Frauen für schuldig. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Professor verurteilt: Frauen geschlagen und belästigt

Laut Urteil schlug der Professor ab Juli 2014 über mehrere Jahre wiederholt vor allem eine ehemalige Doktorandin, unter anderem auf das Gesäß. Bei den Taten in seinem Büro soll der 58-Jährige die Tür abgeschlossen und gedroht haben, die Zusammenarbeit mit der Frau zu beenden.

Auch bei zwei weiteren Frauen wurden Körperverletzungen festgestellt. In einigen Anklagepunkten, unter anderem sexueller Nötigung, wurde der Mann jedoch freigesprochen.

Der Professor ist seit Dezember 2017 nicht mehr im Dienst. In mehreren Einlassungen hatte er die Taten unter anderem als einvernehmlich geschildert. Das hielt das Gericht für komplett widerlegt. Als Bewährungsauflage erließ das Gericht Zahlungen an die Opfer, zudem muss der Verurteilte 2000 Euro an das Göttinger Frauenhaus zahlen. (dpa/se)