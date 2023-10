Flammeninferno im Norden – erst brennt Scheune, dann das ganze Haus

Großalarm im Landkreis Lüchow-Dannenberg. In der Ortschaft Grippel stand am Montagabend eine Scheune in Flammen. Trotz intensiven Löscheinsatz konnten die Retter nicht verhindern, dass auch das angrenzende Wohnhaus erfasst wurde. Mehr als eine Million Euro Schaden.

Gegen 21.25 Uhr begannen die Sirenen in dem Dorf zu heulen. An der Dannenberger Straße war eine brennende Scheune gemeldet worden. Meterhohe Flammen loderten in den Nachthimmel.

Das könnte Sie auch interessieren: Geflüchtetenunterkunft im Hamburger Westen in Flammen

Weitere Wehren aus der Umgebung wurden zusätzlich alarmiert. Mehr als 170 Feuerwehrleute waren im Einsatz, doch auch sie konnten nicht verhindern, dass das Feuer von der Scheune auf das benachbarte Wohnhaus übergriff.

Meterhohe Flammen – Großbrand in Grippel

Um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, hatte die Feuerwehr einen Pendelverkehr mittels Tanklöschfahrzeugen sowie Güllefässern von ortsansässigen Landwirten aufgebaut, hieß es. Das Feuer habe sich jedoch rasend schnell ausgebreitet.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als einer Million Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mp/dpa)