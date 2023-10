Geflüchtetenunterkunft im Hamburger Westen in Flammen

Flammen mitten in der Nacht: In der Geflüchtetenunterkunft in der August-Kirch-Straße in Bahrenfeld ist Montagnacht ein Feuer in einem Wohncontainer ausgebrochen.

Gegen 2 Uhr gerieten laut Feuerwehr insgesamt drei Wohneinheiten, in denen insgesamt 19 Menschen leben, in Brand. Mehrere Personen wurde vom Rettungsdienst untersucht, ins Krankenhaus musste niemand. Rund eine Stunde später hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle, die Wohncontainer sind nahezu komplett ausgebrannt.

Bahrenfeld: Feuer in Geflüchtetenunterkunft

Zur Brandursache laufen nun die Ermittlungen, wie ein Polizei-Sprecher sagte. Auch der Kriminaldauerdienst sei vor Ort. (alp)