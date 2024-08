Feuerwehr sucht nach Leiche im Wasser – und macht kuriosen Fund

Großeinsatz an der Leine bei Hannover: In dem Fluss soll zwischen Seelze und Havelse eine leblose Person treiben – die Feuerwehr rückt aus und macht eine ungewöhnliche Entdeckung.

Als die Retter am Einsatzort in Garbsen eintreffen, finden sie im Wasser nur eine Sexpuppe. Zunächst habe es nach einem toten Menschen ausgesehen, der in der Leine in Havelse bei Garbsen getrieben habe, sagte ein Polizeisprecher.

Daraufhin habe die Feuerwehr mit großem Aufwand eine Bergungsaktion begonnen. Schließlich habe sich aber herausgestellt, dass es eine Puppe gewesen sei, die im Ufergestrüpp gesteckt habe. (dpa/mp)