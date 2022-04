Kuscheltiere in der Dachrinne: Feuerwehr muss Extra-Schicht einlegen

Eigentlich wurde die Feuerwehr in Celle am Freitagabend wegen starker Rauchentwicklung in die Hannoversche Straße gerufen. Nachdem der Einsatz beendet war, wurde jedoch noch eine Extra-Schicht eingelegt: es mussten Kuscheltiere aus einer Dachrinne gerettet werden.

So entdeckte die Besatzung der für den Einsatz bereitstehenden Drehleiter bei einem Wohnhaus mehrere Kuscheltiere und Spielzeug in einer Dachrinne unterhalb eines Dachfensters.

Feuerwehr rettet Kuscheltiere nach Brandeinsatz von Dach

Nachdem der eigentliche Brandeinsatz beendet war, zu dem die Feuerwehr gegen 19 Uhr gerufen wurde, übernahmen die Einsatzkräfte die „Kuscheltierrettung“.

Mit der Drehleiter wurden die Spielsachen vom Dach geholt, wie die Feuerwehr am Freitag im Zuge der Berichterstattung mitteilte. Am Boden konnten die Spielsachen wieder dem glücklichen Besitzer übergeben werden. (mp/dpa)