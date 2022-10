Terrassen-Brand breitet sich auf Dach aus – Familie in Gefahr

Auf der Terrasse eines Reihenhauses an der Bremer Straße in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Der dadurch entstandene Rauch zog ins Gebäudeinnere. Die dort lebende Familie musste laut Angaben der Polizei gerettet werden.

Ein Nachbar bemerkte den weiteren Angaben nach um kurz vor 2 Uhr das Feuer und informierte die Einsatzkräfte: Gartenmöbel würden in Brand stehen. Polizisten, die zuerst eintrafen, löschten diese mit einem Feuerlöscher.

Buchholz: Feuerwehr rettet Familie aus verrauchtem Haus

Kurz darauf übernahm die Feuerwehr. Die Retter gingen unter Atemschutz ins mittlerweile bereits völlig verrauchte Haus. Sie brachten die Familie mit drei Kleinkindern ins Freie. Sie alle blieben unverletzt, wurden nur vorsorglich von Sanitätern behandelt.

Derweil hatte sich das Feuer aufs Dach ausgebreitet. Die Kräfte öffneten daraufhin Teile der Verkleidung, konnten so eine schlimmere Ausbreitung – und so offenbar auch einen noch größeren Schaden – verhindern.

Die Polizei übernahm noch in der Nacht erste Ermittlungen. Noch ist die Brandursache unklar. (dg)