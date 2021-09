In der Nacht zu Freitag ist in einer Obdachlosenunterkunft in Zeven im Landkreis Rotenburg (Wümme) ein Feuer ausgebrochen. Dabei sind fünf Bewohner verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr brannte gegen 01:45 Uhr ein Zimmer in der Unterkunft an der Albertstraße in Zeven. Alarmierte Feuerwehrkräfte retteten mehrere Personen aus dem stark verqualmten Gebäude. Alle zwölf anwesenden Bewohner wurden von Sanitätern und Notärzten vor Ort in Rettungswagen untersucht. Nach ersten Erkenntnissen mussten fünf Betroffene aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Klinken gefahren werden, eine Person wurde von der Polizei abgeführt.

Den eigentlichen Brand konnten die Feuerwehrleute schnell löschen. Wieso das Feuer in dem Zimmer der Obdachlosenunterkunft ausbrach, ermittelt nun die Polizei. Ob die Unterkunft noch bewohnbar ist, war in der Nacht unklar. (mhö)