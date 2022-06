Feuer bei Hamburg: Doppelhaushälfte brennt – hoher Schaden

Brand im Landkreis Harburg in der Nacht zu Donnerstag: Ein Feuer hat eine Doppelhaushälfte in Neu Wulmstorf stark beschädigt. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr war gegen 22.30 Uhr in den Elchpfad gerufen worden, eine dichte Rauchsäule stand bereits über der Straße. Die drei Bewohner der Doppelhaushälfte konnten sich selbstständig ins Freie retten, teilte die Polizeileitstelle Lüneburg der MOPO mit. Ein 38-jähriger Mann habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde der Polizei zufolge aber vor Ort behandelt und nicht ins Krankenhaus gebracht.

Brand in Wohnhaus bei Hamburg – hoher Schaden

Die Haushälfte sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Ersten Einschätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro.

Die zur Zeit unbewohnte zweite Hälfte des Doppelhauses wurde durch den Rauch ebenfalls beschädigt. Zur Höhe dieses Schadens liegen noch keine Schätzungen vor.

Außer den Feuerwehren Neu Wulmstorf und Buxtehude waren auch Kräfte aus Hamburg im Einsatz. Die Polizei ermittelt die Ursache für den Brand.