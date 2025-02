Familie mit Hammer attackiert: Verdächtiger tot gefunden

Nördlich von Bremen soll ein Mann vier Familienangehörige mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt haben. Anschließend kommt er in einem brennenden Haus um.

Mit einem Hammer soll ein Mann in Schwanewede (Landkreis Osterholz) vier Familienangehörige teilweise schwer verletzt haben, bevor er in einem brennenden Haus tot aufgefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, gingen zunächst Notrufe wegen blutender Personen ein, anschließend berichteten Zeugen von einem mit einem Hammer bewaffneten Mann.

Schwanewede: Mutmaßlicher Hammer-Angreifer ist tot

Beim Eintreffen der Beamten am Tatort drang der Polizei zufolge bereits Rauch aus dem Haus. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den tatverdächtigen 56-Jährigen nur tot aus dem brennenden Haus bergen.

Bei den schwer verletzten Familienangehörigen handelt es sich um den 84-jährigen Vater, die 83-jährige Mutter, die 59-jährige Schwester und die 55-jährige Lebensgefährtin.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse in Schweden: Zahl der Opfer steigt

Sie wurden mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an. Das Feuer in dem Wohnhaus wurde gelöscht. (dpa/mp)