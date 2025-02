Schüsse in Schweden: Zahl der Opfer steigt

Die Zahl der Opfer nach der Schießerei an einem Bildungszentrum in Schweden steigt. Die Polizei spricht von elf Toten. Vieles in dem Fall ist weiter unklar. Die Polizei warnt vor Falschinformationen.

Bei den Schüssen an einem Bildungszentrum in Schweden sind nach jüngsten Polizeiangaben elf Menschen gestorben. Die Zahl der Verletzten sei noch unklar, teilten die Ermittler mit.

Schwedens Polizei geht nicht von Terrorakt aus

Die tödlichen Schüsse hatten sich am Dienstag am Campus Risbergska in Örebro ereignet, einer Schule für Erwachsenenbildung. Man gehe davon aus, dass der Täter unter den Toten sei, hatte Roberto Eid Forest, Chef der lokalen Polizei, gesagt. Vieles in dem Fall ist weiter unklar – etwa das Tatmotiv.

Die Polizei wies darauf hin, dass in den sozialen Medien teilweise unzutreffende Darstellungen über die Schüsse in Örebro verbreitet würden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es keine Hinweise darauf, dass der Täter aus ideologischen Motiven gehandelt habe, hieß es von den Ermittlern. Die Polizei hatte bereits am Dienstag darauf hingewiesen, dass sie nicht von einem Terrorakt ausgehe.

Örebro liegt etwa 200 Kilometer westlich von der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Der Campus Risbergska ist ein Bildungszentrum, an dem Erwachsene ab 20 Jahren sowohl Hauptschul- und Gymnasialkurse als auch Sprachkurse belegen und Berufsausbildungen machen können. (dpa)